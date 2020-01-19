На автошоу в Брюсселі поліція затримала 185 протестувальників

Поліція затримала 185 протестувальників у центральній частині Брюсселя у зв'язку з акцією протесту організації "Повстання проти вимирання" щодо ролі автоіндустрії у викидах парникових газів, які спричиняють зміну клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест відбувся лише через кілька днів після того, як Європейська комісія оприлюднила ідеї щодо фінансування свого проєкту Green Deal, який має на меті зробити Європейський Союз кліматично нейтральною зоною до 2050 року, частково завдяки трансформації автомобільної галузі.

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Акція була націлена на автомобільну індустрію, оскільки вона розповідає "багато брехні, щоб продати більше автомобілів", кажуть активісти.

Один протестувальник, його обличчя покрите чорною фарбою, скандував "Shell kills", посилаючись на нафтову компанію Royal Dutch Shell, перш ніж лягти перед стендом компанії, а інші протестувальники зібралися навколо у масках на обличчях з логотипом компанії.

Мітингувальників швидко забрали поліцейські, а співробітники шоу на короткий час заблокували доступ до району.

У заяві організатори Брюссельського автосалону зазначають, що очікують, що 500 000 відвідувачів відвідають 10-денне автошоу, найбільше подібне в країні.