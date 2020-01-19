На автошоу в Брюсселе полиция задержала 185 протестующих

Полиция задержала 185 протестующих в центральной части Брюсселя в связи с акцией протеста организации "Восстание против вымирания" касаемо роли автоиндустрии в выбросах парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест состоялся лишь через несколько дней после того, как Европейская комиссия обнародовала идеи по финансированию своего проекта Green Deal, который имеет целью сделать Европейский Союз климатически нейтральной зоной до 2050 года, частично благодаря трансформации автомобильной отрасли.

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Акция была нацелена на автомобильную индустрию, поскольку она рассказывает "много лжи, чтобы продать больше автомобилей", говорят активисты.

Один протестующий, его лицо покрыто черной краской, скандировал "Shell kills", ссылаясь на нефтяную компанию Royal Dutch Shell, прежде чем лечь перед стендом компании, а другие протестующие собрались вокруг в масках на лицах с логотипом компании.

Митингующих быстро забрали полицейские, а сотрудники шоу на короткое время заблокировали доступ к району.



В заявлении организаторы шоу отмечают, что ожидают, что 500 000 посетителей посетят 10-дневное автошоу, крупнейшее подобное в стране.