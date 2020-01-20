Голова ОБСЄ їде до лінії зіткнення на cході України

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, 21 січня планує відвідати cхідні регіони України.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник організації з безпеки та співробітництва в Європі, який обійматиме цю посаду до кінця 2020 року, наголосив, що Україна буде його головним пріоритетом на посаді.

"Невипадково, що першим моїм місцем відрядження на посаді голови ОБСЄ є Україна", - підкреслив він.

Читайте також СММ ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження за обстрілами на Донбасі – Меркель

Еді Рама планує зосередити зусилля на допомозі звичайним людям поблизу лінії зіткнення. Для цього він має намір здійснити візит на схід України, до лінії зіткнення. Політик не уточнив, яку саме точку планує відвідати.

"Я хочу на власні очі побачити безпекову та гуманітарну ситуацію в охопленому конфліктом регіоні", - пояснив він.

Очільник ОБСЄ також пообіцяв підтримувати ідею збільшення ресурсів та повноважень місії СММ ОБСЄ. "Я поділяю з міністром Пристайком думку про те, що місію необхідно посилити", - заявив він.