Председатель ОБСЕ едет на линию соприкосновения на востоке Украины

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама, 21 января планирует посетить восток Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который будет занимать эту должность до конца 2020 года, подчеркнул, что Украина будет его главным приоритетом в должности.

"Неслучайно первым моим местом командировки на посту главы ОБСЕ стала Украина", - подчеркнул он.

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Эди Рама планирует сосредоточить усилия на помощи обычным людям вблизи линии соприкосновения. Для этого он намерен осуществить визит на восток Украины, на линию соприкосновения. Политик не уточнил, какую именно точку он планирует посетить.

"Я хочу воочию увидеть ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в охваченном конфликтом регионе", - пояснил он.

Глава ОБСЕ также пообещал поддерживать идею увеличения ресурсов и полномочий миссии СММ ОБСЕ. "Я разделяю с министром Пристайко мнение о том, что миссию необходимо усилить", - заявил он.