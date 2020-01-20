Трамп відкинув звинувачення у справі про імпічмент - заява

Президент США Дональд Трамп відхилив висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Про це йдеться у тексті заяви Трампа, підготовленої для засідання Сенату, де розглядатиметься його імпічмент, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Сенат має в прискореному порядку відхилити ці неповноцінні статті про імпічмент і виправдати президента", - йдеться у заяві.

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Трамп заявляє, що "ідея демократів Палати представників про "зловживання влади" не є злочином, що підлягає імпічменту".

Він відхилив звинувачення як "легковажне і небезпечне", заявивши, що президент скористався своїми законними правами.

"Палата демократів пропонує усунути президента з посади, тому що він відстоював законні права та привілеї виконавчої влади щодо неправомірних повісток - на основі рекомендацій Міністерства юстиції. Прийняття цієї теорії завдасть серйозної шкоди розділенню влади між виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади", - сказано в заяві.

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Він також звинуватив демократів у проведенні фальсифікованого процесу, сказав, що їм вдалося довести лише те, що Трамп не зробив нічого поганого, і стверджує, як неодноразово заявляв Білий дім, що це було спробою скасувати перемогу Трампа на виборах 2016 року.

Розгляд справи у Сенаті розпочнеться у вівторок. Більшість тут мають представники Республіканської партії, тому Трампа навряд чи усунуть з посади.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа. 45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Для винесення обвинувального вироку у Сенаті необхідно голосування у дві третини голосів.