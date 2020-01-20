Трамп отверг обвинения по делу об импичменте - заявление

Президент США Дональд Трамп отклонил выдвинутые против него обвинения в рамках дело об импичменте.

Об этом говорится в тексте заявления Трампа, подготовленном для заседания Сената, где будет рассматриваться его импичмент, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении.

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Трамп заявляет, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, который подлежит импичменту".

Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что президент воспользовался своими законными правами.

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.

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Он также обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса, сказал, что им удалось доказать лишь то, что Трамп не сделал ничего плохого, и утверждает, как неоднократно заявлял Белый дом, что это было попыткой отменить победу Трампа на выборах 2016 года.

Рассмотрение дела в Сенате начнется во вторник. Большинство здесь имеют представители Республиканской партии, поэтому Трампа вряд ли отстранят от должности.

Напомним, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа. 45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании.

Для вынесения обвинительного приговора в Сенате необходимо голосования в две трети голосов.