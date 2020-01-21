Імпічмент Трампа підтримує більше половини американців

Трохи більше половини американців (51%) вважають, що Сенат повинен проголосувати за засудження президента Дональда Трампа і відсторонення його від посади в ході майбутнього процесу імпічменту.

Про це свідчать результати нового опитування CNN, проведеного SSRS, повідомляє "Європейська правда".

Водночас 45% опитаних вважають, що Сенат повинен проголосувати проти засудження і відсторонення.

Майже сім з десяти американців (69%) стверджують, що майбутній судовий розгляд у Сенаті має включати покази нових свідків, які не давали свідчень під час розслідування імпічменту Палатою представників.

Це перше велике національне телефонне опитування відтоді, як статті про імпічмент були відправлені до Сенату. Це також перші результати опитування відтоді, як бізнесмен радянського походження Лев Парнас, соратник адвоката Трампа Руді Джуліані, публічно звинуватив президента в кампанії тиску на Україну.