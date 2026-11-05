Уряд Фінляндії пропонує закон, щоб місцеві компанії могли легше інвестувати в Україну

Фінський уряд пропонує новий закон про пільгові інвестиційні кредити для країн, що розвиваються, щоб місцеві компанії могли легше інвестувати у проєкти в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського уряду.

Законопроєкт має на меті покращити умови для участі фінських підприємств у державних інвестиційних проєктах у країнах, що розвиваються, а також створити кращі можливості для Фінляндії брати участь у відновленні України.

"Цей законопроєкт надає фінським компаніям кращі можливості для діяльності в країнах, що розвиваються, та ще більше посилює участь підприємств у співпраці з метою розвитку та фінансуванні розвитку. Ця мета є частиною урядової програми. Проєкти вже реалізуються, зокрема, у сферах охорони здоров’я, енергетики та метеорології", – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Наразі інвестиційні кредити, що субсидуються, надаються через інструменти співпраці "Інвестиційна підтримка країн, що розвиваються" (PIF) та "Інвестиційна підтримка Фінляндії для України" (FUIF). Вони фінансують державні інвестиції, в яких використовуються компетенції та технології фінських підприємств.

Нагадаємо, 22 жовтня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про додаткову енергетичну підтримку Україні в 5 млн євро.

Також Орпо оголосив, що його країна передасть Україні 10 локомотивів, щоб компенсувати втрачені внаслідок російських атак.