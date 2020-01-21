У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації

Прокуратура Військового округу в Софії висунула звинувачення колишньому очільнику Державного розвідувального управління Драгоміру Димитрову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Димитров очолював розвідувальне управління в 2015-2018 роках, а в даний час є генеральним консулом Болгарії в Мюнхені.

Прокуратура стверджує, що він скоїв посадовий злочин, не організувавши належний контроль над діяльністю Агентства із захисту секретної інформації, в результаті чого неназвана компанія отримала до неї несанкціонований доступ.

За даними болгарських ЗМІ, йдеться про надання одній з болгарських фірм специфічного обладнання. Прокуратура зазначає, що вигода для компанії склала 91,5 тисячу євро.

Посадовий злочин, за даними слідства, Димитров скоїв у період з 14 липня по 9 серпня 2016 року. Його відпустили під заставу в 5 тисяч левів (близько 2,5 тисяч євро).

У МЗС Болгарії повідомили, що не вживали щодо Димитрова ніяких дій, оскільки порушення було скоєно ще до його прийому на роботу в дипломатичне відомство. МЗС повідомляє, що підозрюваний співпрацює з прокуратурою.