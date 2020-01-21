В Болгарии бывший глава разведывательного агентства обвинен в утечке информации

Прокуратура Военного округа в Софии предъявила обвинения экс-главе Государственного разведывательного управления Драгомиру Димитрову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Димитров возглавлял разведывательное управление в 2015-2018 годах, а в настоящее время является генеральным консулом Болгарии в Мюнхене.

Прокуратура утверждает, что он совершил должностное преступление - не организовал должного контроля над деятельностью Агентства по защите секретной информации, в результате чего неназванная компания получила к ней несанкционированный доступ.

Официально других подробностей не сообщается, но, по данным болгарских СМИ, речь идет о предоставлении одной из болгарских фирм специфического оборудования. Прокуратура отмечает, что выгода для компании составила 91,5 тысячу евро.

Должностное преступление, по данным следствия, Димитров совершил в период с 14 июля по 9 августа 2016 года. Он был отпущен под денежный залог в 5 тысяч левов (около 2,5 тысяч евро).

В МИД Болгарии сообщили, что не предпринимали в отношении Димитрова никаких действий, поскольку нарушение было совершено еще до его приема на работу в дипломатическое ведомство. МИД сообщает, что подозреваемый сотрудничает с прокуратурой.