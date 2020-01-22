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ЄС може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому

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ЄС може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому

Середа, 22 січня 2020, 10:21

Другий транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України може бути наданий у лютому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Ймовірно, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України, обсягом 500 мільйонів євро, може бути випущений у лютому", - написав він.

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У грудні 2018 року Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

Наприкінці червня 2018 року Євросоюз остаточно затвердив мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.

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