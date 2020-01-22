Сенат США схвалив правила судового розгляду імпічменту Трампа
Сенат США після майже 13 годин запеклих дебатів схвалив основні правила для процесу імпічменту президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Сенат у перші години середи 53 голосами "за" проти 47 проголосував за прийняття плану судового розгляду, який дозволяє відкрити аргументи від законодавців Палати представників, які виступають у справі з боку звинувачення.
Республіканці відкинули вимоги демократів про додаткових свідків.
Суд відновиться в середу з аргументацією звинувачення, після чого підуть захист і питання.
Дональд Трамп - третій президент США, якому належить пройти процедуру імпічменту.
Він звинувачується в зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню в Конгресі. Він заперечує свою провину.
Але Сенат, який контролюють його колеги-республіканці, не збирається засуджувати і усувати його з посади.
На Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі у вівторок Трамп відкинув висунуті проти нього звинувачення як "звичайну містифікацію".