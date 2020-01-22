Сенат заблокував запити демократів на документи в процесі імпічменту Трампа

Підконтрольний республіканцям Сенат США заблокував спроби демократів у вівторок отримати докази та викликати свідків у судовому процесі щодо імпічменту президента Дональда Трампа, що може вказувати на те, що провадження може просуватися за сприятливими для Трампа лініями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після того, як головний суддя США Джон Робертс почав засідання, обидві сторони взялися сперечатися щодо запропонованих лідером більшості Сенату Мітчем Макконнеллом правил судового розгляду, який має визначити, чи варто відсторонити Трампа від посади.

Сенатори проголосували за партійними лініями, 53 - "за", 47 - "проти", заблокувавши чотири окремі заявки від лідера демократів Чака Шумера на видачу повісток на документи Білого дому, Державного департаменту, Міністерства оборони та Офісу управління і бюджету, пов'язані з домовленостями Трампа з Україною.

Сенатори також відхилили запит на виклик повісткою виконувача обов'язків начальника апарату Білого дому Міка Малвані для надання свідчень.

"Єдиним висновком буде те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого", - заявив адвокат Білого дому Пет Чиполлоне, який очолює захист Трампа, аргументуючи підтримку пропозиції МакКоннелла почекати пізнішої стадії судового розгляду, щоб вирішити, чи потрібні додаткові свідки чи документи.

Президент США звинувачується в тому, що він зловживав владою, щоб змусити Україну оголосити про розслідування проти свого внутрішнього політичного конкурента Джо Байдена.

У другій статті імпічменту йдеться, що він перешкоджав розслідуванню Конгресом справи щодо України. Обидві статті були схвалені минулого місяця Палатою представників.

Трамп заперечує правопорушення. У понеділок його команда юристів заявила, що президент є жертвою "сфальсифікованого процесу", мотивованого політикою, і що він не зробив нічого поганого.