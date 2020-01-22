Сенат США одобрил правила судебного рассмотрения импичмента Трампа

Сенат США после почти 13 часов ожесточенных дебатов одобрил основные правила для процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сенат в первые часы среды 53 голосами "за" против 47 проголосовал за принятие плана судебного разбирательства, что позволяет открыть аргументы от законодателей Палаты представителей, выступающих по делу со стороны обвинения.

Республиканцы отвергли требования демократов о дополнительных свидетелях.

Суд возобновится в среду с аргументации обвинения, после чего пойдут защита и вопросы.

Читайте также Сенат заблокировал запросы демократов на документы в процессе импичмента Трампа

Дональд Трамп - третий президент США, которому предстоит пройти процедуру импичмента.

Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию в Конгрессе. Трамп отрицает свою вину.

Но Сенат, который контролируют его коллеги-республиканцы, не собирается осуждать и устранять его от должности.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе во вторник Трамп отверг выдвинутые против него обвинения как "обычную мистификацию".