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Комітет Європарламенту в четвер голосуватиме за угоду про Brexit

Середа, 22 січня 2020, 17:15

Комітет Європарламенту з конституційних питань в четвер проведе голосування щодо своєї рекомендації затвердити угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію пресслужби Європарламенту.

"Європейський парламент почне свою внутрішню процедуру для затвердження Угоди про вихід на засіданні Комітету з конституційних питань завтра о 16.00 (17:00 за Києвом. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Після обговорення та голосування Комітет представить для пленарного засідання Європарламенту рекомендацію про проведення голосування щодо остаточного утвердження Угоди. Голосування євродепутатів заплановано на середу, 29 січня.

Як відомо, Палата громад (нижня палата парламенту Британії) на початку січня схвалила законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з ЄС.

Але цього тижня Палата лордів, де уряд Бориса Джонсона не має більшості, внесла низку змін в законодавство, в тому числі щодо прав громадян ЄС після Brexit.

Тепер законопроєкт знову повернеться в Палату громад цього тижня, британський уряд вже заявив, що прагнутиме скасувати зміни.

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