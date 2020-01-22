Комитет Европарламента в четверг будет голосовать за соглашение о Brexit

Комитет Европарламента по конституционным вопросам в четверг проведет голосование по своей рекомендации утвердить соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию пресс-службы Европарламента.

"Европейский парламент начнет свою внутреннюю процедуру для утверждения Соглашения о выходе на заседании Комитета по конституционным вопросам завтра в 16.00 (17:00 по Киеву. - Ред.)", - говорится в сообщении.

После обсуждения и голосования Комитет представит для пленарного заседания Европарламента рекомендацию о проведении голосования по окончательному утверждению Соглашения. Голосование евродепутатов запланировано на среду, 29 января.

Как известно, Палата общин (нижняя палата парламента Британии) в начале января одобрил законодательство, необходимое для ратификации соглашения о выходе из ЕС.

Но на этой неделе Палата лордов, где правительство Бориса Джонсона не имеет большинства, внесла ряд изменений в законодательство, в том числе о правах граждан ЕС после Brexit.

Теперь законопроект снова вернется в Палату общин на этой неделе, британское правительство уже заявил, что будет стремиться отменить изменения.