У МЗС повідомили про початок підготовки візиту Макрона в Україну

Міністерство закордонних справ України повідомило про початок підготовки до офіційного візиту президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Підготовку до візиту Макрона обговорили на зустрічі в Києві заступник міністра закордонних справ України Василя Боднара та французький посол в Україні Етьєн де Понсен. Дата візиту поки невідома.

"Обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет – підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україні", – заявили в МЗС.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський їздив з офіційним візитом до Франції у червні 2019 року.

У листопаді Офіс президента повідомив, що Зеленський та Макрон домовилися про візит президента Франції в Україну.

Макрон та Зеленський також зустрічалися 9 грудня у Парижі під час проведення самміту у "нормандському форматі".