В МИД сообщили о начале подготовки визита Макрона в Украину
Министерство иностранных дел Украины сообщило о начале подготовки к официальному визиту президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Подготовку к визиту Макрона обсудили на встрече в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и французский посол в Украине Этьен де Понсен. Дата визита пока неизвестна.
"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украине", - заявили в МИД.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский ездил с официальным визитом во Францию в июне 2019 года.
В ноябре Офис президента сообщил, что Зеленский и Макрон договорились о визите президента Франции в Украину.
Макрон и Зеленский также встречались 9 декабря в Париже во время проведения саммита в "нормандском формате".