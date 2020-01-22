В МИД сообщили о начале подготовки визита Макрона в Украину

Министерство иностранных дел Украины сообщило о начале подготовки к официальному визиту президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Подготовку к визиту Макрона обсудили на встрече в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и французский посол в Украине Этьен де Понсен. Дата визита пока неизвестна.

"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украине", - заявили в МИД.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский ездил с официальным визитом во Францию ​​в июне 2019 года.

В ноябре Офис президента сообщил, что Зеленский и Макрон договорились о визите президента Франции в Украину.

Макрон и Зеленский также встречались 9 декабря в Париже во время проведения саммита в "нормандском формате".