Негода в Іспанії: кількість загиблих зросла до 10, четверо зникли безвісти

Кількість загиблих в результаті сильного шторму в Іспанії зросла до десяти, ще четверо зникли безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Останній смертельний випадок стався в середу ввечері в Паламосі (Жирона), де 69-річний чоловік загинув на місцевій пристані, коли перевіряв власний човен. Його накрило хвилею і змило у море, при падінні чоловік сильно вдарився головою.

Ще однією жертвою став безхатько, який помер раніше від переохолодження.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих.

Рятувальники також продовжують пошуки чотирьох зниклих безвісти: моряка, якого змило в море в Паламосі, молодого чоловіка, який зник на Майорці, та двох чоловіків на Ібіці, один з яких громадянин Британії.

Крім того, десятки людей отримали поранення в результаті негоди.

На півночі Іспанії влада евакуювала десятки будинків, більше 100 тисяч будинків позбавлені електропостачання.