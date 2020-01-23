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Непогода в Испании: число погибших возросло до 10, четверо пропали без вести

Четверг, 23 января 2020, 12:00

Количество погибших в результате сильного шторма в Испании возросло до десяти, еще четверо пропали без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Последний смертельный случай произошел в среду вечером в Паламос (Жирона), где 69-летний мужчина погиб на местной пристани, когда проверял свою лодку. Его накрыло волной и смыло в море, при падении мужчина сильно ударился головой.

Еще одной жертвой стал бездомный, который умер раньше от переохлаждения.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Спасатели также продолжают поиски четырех пропавших без вести: моряка, которого смыло в море в Паламос, молодого человека, пропавшего на Майорке, и двух мужчин на Ибице, один из них - гражданин Великобритании.

Кроме того, десятки человек получили ранения в результате непогоды.

На севере Испании власти эвакуировали людей из десятков домов, более 100 тысяч домов лишены электроснабжения.

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