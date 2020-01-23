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Угода про Brexit стала британським законом

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Угода про Brexit стала британським законом

Четвер, 23 січня 2020, 17:32

Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

З підписом королеви документ отримав статус британського закону.

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Брюсселю ще потрібно зробити кілька кроків для того, щоб формалізувати угоду в міжнародному праві.

У п'ятницю, 24 січня, очільники ЄС підпишуть угоду про вихід з блоку Британії.

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

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