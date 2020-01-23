Соглашение о Brexit стало британским законом
Четверг, 23 января 2020, 17:32
Британская королева Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit и таким образом проложила путь к выходу страны из ЕС на следующей неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
С подписью королевы документ получил статус британского закона.
Брюсселю еще нужно сделать несколько шагов для того, чтобы формализовать соглашение в международном праве.
В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.
29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.
Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза 31 января.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua