Соглашение о Brexit стало британским законом

Британская королева Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit и таким образом проложила путь к выходу страны из ЕС на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

С подписью королевы документ получил статус британского закона.

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Брюсселю еще нужно сделать несколько шагов для того, чтобы формализовать соглашение в международном праве.

В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза 31 января.