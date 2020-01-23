Міністр фінансів США про критику Грети Тунберг: нехай спочатку закінчить коледж

Міністр фінансів США Стівен Мнучін розкритикував активістку Грету Тунберг, сказавши, що вона повинна спочатку вступити до коледжу і вивчати економіку, перш ніж оцінювати політику США і її ставлення до кліматичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Ці зауваження прозвучали під час прес-брифінгу, проведеного Мнучіним під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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"Грета Тунберг закликала до вилучення із державного і приватного сектора у компаній, що працюють на викопному паливі. Чи становить це загрозу для економічного зростання США? ", - запитав у Мнучіна журналіст.

"Вона головний економіст або хто вона? Це - жарт. Після того, як вона вступить і буде вивчати економіку в коледжі, вона може повернутися і пояснити це нам", - сказав Мнучін.

Тунберг неодноразово критикувала провідні індустріальні країни за те, що вони не зробили достатньо для подолання кліматичної кризи.

Під час виступу в Давосі вона критикувала світових лідерів за те, що вони "практично нічого не роблять" для скорочення викидів вуглецю, незважаючи на свідчення наближення кліматичної катастрофи.

"Негайно припинити всі субсидії на викопне паливо і негайно і повністю відмовтеся від викопного палива. Ми не хочемо, щоб це було зроблено до 2050 року, або 2030 або навіть до 2021 року - ми хочемо, щоб це було зроблено зараз", - сказала вона.