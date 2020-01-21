Трамп: США приєднаються до висадки трильйона дерев на планеті

Президент Дональд Трамп пообіцяв, що США приєднаються до "Ініціативи трильйона дерев", започаткованої на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі в рамках боротьби зі зміною клімату.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Трамп заявив під час свого виступу на форумі у вівторок, 21 січня.

"Ми прагнемо зберегти величність божого творіння та природну красу нашого світу", - сказав Трамп. Він додав, що США продовжуватимуть проявляти сильне лідерство у відновленні, вирощуванні та кращому управлінні деревами та лісами.

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"Ініціатива трильйона дерев" виникла після тверджень екологів минулого року, що висадка 1,2 трлн дерев може нейтралізувати викиди вуглекислого газу.

Трампа неодноразово запитували на зустрічах з іноземними лідерами про його погляди на охорону довкілля і його відповіді свідчили, що він не вірить у зміну клімату.

Втім, у Давосі Трамп заявив, що він "дуже великий прихильник довкілля". Раніше цього місяця Трамп сказав журналістам, що не вважає зміну клімату фейком, як казав у минулому, пише видання The Hill.

Дженніфер Морган, виконавчий директор Greenpeace, кажу, що попри намір Трамп приєднатись до ініціативи його зусиль не достатньо.

"Він повинен розробити всеосяжний, соціально справедливий кліматичний план, який до 2040 року знизить викиди до нуля і залишить викопне паливо в землі", - цитує Морган The Guardian.

Заява Трампа не викликала ентузіазму й у шведської кліматичної активістки Грети Тунберг, яка теж бере участь у Давоському форумі.

"Посадка дерев, це, звичайно, добре, але її недостатньо. Нам не потрібно знижувати викиди... Викиди необхідно припинити", - заявила вона.