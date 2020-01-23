Министр финансов США о критике Греты Тунберг: пусть сначала закончит колледж

Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал активистку Грету Тунберг, сказав, что она должна сначала поступить в колледж и изучать экономику, прежде чем оценивать политику США и ее отношение к климатическому кризису.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Эти замечания прозвучали во время пресс-брифинга, проведенного Мнучиным во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Грета Тунберг призвала к изъятию государственного и частного сектора у компаний, работающих на ископаемом топливе. Представляет ли это угрозу для экономического роста США?", - спросил у Мнучина журналист.

"Она главный экономист или кто она? Я в замешательстве. Это - шутка. После того, как она поступит и будет изучать экономику в колледже, она может вернуться и объяснить это нам", - сказал Мнучин.

Тунберг неоднократно критиковала ведущие индустриальные страны за то, что они не сделали достаточно для преодоления кризиса.

Во время выступления в Давосе она критиковала мировых лидеров за то, что они "практически ничего не делают" для сокращения выбросов углерода, несмотря на свидетельство надвигающейся климатической катастрофы.

"Немедленно прекратить все субсидии на ископаемое топливо и немедленно и полностью откажитесь от ископаемого топлива. Мы не хотим, чтобы это было сделано к 2050 году, или 2030, или даже к 2021 году - мы хотим, чтобы это было сделано сейчас", - сказала она.