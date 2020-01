Король Нідерландів особисто пілотував літак урядової делегації, яка прилетіла в Ізраїль

Король Нідерландів Віллем-Олександр особисто пілотував Boeing 737-700 з урядовою делегацією, яка прибула до Ізраїлю для участі в заходах, присвячених 75-річчю звільнення в'язнів табору Аушвіц-Біркенау.

Як повідомляє "Європейська правда", відео прибуття літака опублікували у Twitter.

На відео накладений запис розмови пілота з диспетчером вежі аеропорту імені Бен-Гуріона, на якому вона говорить: "Shalom and Welcome Your Majesty" ("Шалом і ласкаво просимо, Ваше величносте").

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם- אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה- 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" 🇮🇱🇳🇱.

У 2017 році король зізнався нідерландським ЗМІ, що понад 20 років працює як другий пілот пасажирського літака.

Раніше він літав на середньомагістральному лайнері Fokker 70 місткістю до 90 осіб і працював як гостьовий пілот авіакомпанії KLM Cityhopper (дочірня компанія KLM) з метою зберегти свою ліцензію пілота.

Пізніше він пройшов навчання для пілотування більшого лайнера Boeing 737, оскільки Fokker 70 поступово знімається з використання.

Віллем-Александр вступив на трон після того, як його мати королева Беатрікс у 2013 році відреклася від престолу. Однак і після цього, хоча й інкогніто, він продовжив працювати пілотом, двічі на тиждень сідаючи за штурвал пасажирського літака.