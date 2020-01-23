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Король Нідерландів особисто пілотував літак урядової делегації, яка прилетіла в Ізраїль

Четвер, 23 січня 2020, 20:33

Король Нідерландів Віллем-Олександр особисто пілотував Boeing 737-700 з урядовою делегацією, яка прибула до Ізраїлю для участі в заходах, присвячених 75-річчю звільнення в'язнів табору Аушвіц-Біркенау.

Як повідомляє "Європейська правда", відео прибуття літака опублікували у Twitter.

На відео накладений запис розмови пілота з диспетчером вежі аеропорту імені Бен-Гуріона, на якому вона говорить: "Shalom and Welcome Your Majesty" ("Шалом і ласкаво просимо, Ваше величносте").

У 2017 році король зізнався нідерландським ЗМІ, що понад 20 років працює як другий пілот пасажирського літака.

Раніше він літав на середньомагістральному лайнері Fokker 70 місткістю до 90 осіб і працював як гостьовий пілот авіакомпанії KLM Cityhopper (дочірня компанія KLM) з метою зберегти свою ліцензію пілота.

Пізніше він пройшов навчання для пілотування більшого лайнера Boeing 737, оскільки Fokker 70 поступово знімається з використання.

Віллем-Александр вступив на трон після того, як його мати королева Беатрікс у 2013 році відреклася від престолу. Однак і після цього, хоча й інкогніто, він продовжив працювати пілотом, двічі на тиждень сідаючи за штурвал пасажирського літака.

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