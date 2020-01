В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января в Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Мишель в своем Twitter.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS