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Лукашенко зізнався, що не має мобільного телефону

П'ятниця, 24 січня 2020, 16:39

Президент Білорусі Александр Лукашенко зізнався, що не користується мобільним телефоном з міркувань безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА, про це він розповів, спілкуючись з колективом Шкловського заводу газетного паперу.

"Може, це і погано: у мене навіть немає мобільного телефону. Дивлюся: мої колеги-президенти сидять, тикають в ці "айфони" й інше. Я цим не займаюся. Я знаю, що таке безпека. Справа навіть не в цьому: у мене є кому цим займатися", - розповів Лукашенко.

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За його словами, якщо хтось йому і дзвонить по мобільному телефону, а це відбувається дуже рідко, то ад'ютант його приносить.

"Але я майже не розмовляю по цьому зв’язку. Зараз ці гаджети у вас в кишені, і, де б ви не були, вас бачать ті, хто треба. Вам цього хочеться? Ні", - сказав білоруський президент.

Лукашенко також відзначив негативний вплив радіохвиль на здоров'я людини і згадав про можливу небезпеку штучного інтелекту.

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