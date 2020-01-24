Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Катастрофа МАУ: на борту была украинка, компании которой подозревают в нарушении эмбарго ООН

Шесть человек убиты во время стрельбы в немецком городке

ПАСЕ рассмотрит новую санкционную процедуру, выгодную России

Премьер Норвегии существенно переформатировала правительство после выхода популистов






Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона

Пятница, 24 января 2020, 16:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном из соображений безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА, об этом он рассказал, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги.

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны". Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - рассказал Лукашенко.

Читайте также
Лукашенко говорит, что президентство Зеленского его обнадеживает

По его словам, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит.

"Но я почти не говорю по сотовой связи. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал белорусский президент.

Лукашенко также отметил негативное влияние радиоволн на здоровье человека и упомянул о возможной опасности искусственного интеллекта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь
powered by lun.ua