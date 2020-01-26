Кількість загиблих в результаті землетрусу в Туреччині зросла до 35
Рятувальники знайшли тіла 35 загиблих в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,8 на сході Туреччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.
Рятувальні групи зосередили свої зусилля у міському мікрорайоні Мустафа-Паса та сусідньому місті Сивриче, найближчому житловому районі до епіцентру землетрусу.
Для людей, які залишилися просто неба, встановили понад 9500 наметів, адже температура вночі опускається нижче 5 градусів морозу.
Турецьке телебачення показало 35-річну Айзе Йілдіз та її 2-річну дочку Юсру, яких витягли з-під завалів розваленого багатоквартирного будинку в місті Елазіг. Вони 28 годин перебували під завалами.
Загалом рятувальники дістали з-під завалів 45 постраждалих.
Міністр охорони здоров’я Фахреттін Кока заявив у неділю, що 104 людини після землетрусу доставили до лікарні, 34 з яких перебувають у реанімації, але не перебувають у критичному стані.
Влада попередила людей поки не повертатися до будинків.