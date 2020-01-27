Прокуратура Польщі перевіряє, чи стежила спецслужба за лідером партії влади - ЗМІ

Регіональна прокуратура у Кракові проводить розслідування щодо ймовірного стеження за політиками партії влади PiS ("Право і справедливість") під час правління уряду PO-PSL, зокрема щодо нібито незаконної "розробки" Агенцією внутрішньої безпеки лідера PiS Ярослава Качинського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

Провадження було розпочато в листопаді 2015 року, після появи інформації про те, що під час правління PO-PSL ("Громадянської платформи" і "Польської селянської партії") Військова контррозвідувальна служба незаконно стежила за журналістами та політиками опозиції того часу.

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Слідчі, як повідомляє видання, тоді не працювали над ниткою ABW, яка з'явилася набагато пізніше, коли Генеральна прокуратура передала справу до Кракова. Там матеріали інспекції ABW були додані до матеріалів справи.



Йдеться про можливе перевищення повноважень працівниками спецслужб, зокрема Агенції внутрішньої безпеки, які у своїй роботі нібито використовували все - від прослуховування до стеження.

Відтоді у цій справі підозр ще не висували, прокурори пояснюють це "багатогранним провадженням".

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