Скандал у Польщі: експосол звинуватив у непристойній поведінці головну людину в МЗС

Колишній посол Польщі в Японії Яцек Ізидорчик звернувся до прокуратури та Верховної контрольної палати зі скаргою на генерального директора МЗС Польщі Анджея Папєжа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Яцек Ізидорчик - правник з Лодзького університету, який після того, як "Право і справедливість" прийшла до влади, став послом Польщі в Токіо. Влітку торік Ізидорчика достроково звільнили.

Тепер він подав заяву під назвою "Повідомлення про правопорушення: перевищення повноважень, невиконання зобов'язань, подання недостовірних відомостей, порушення захисту інформації, створення неправдивих доказів та наклеп".

У списку посадових осіб, звинувачених у всіх цих злочинних діяннях, є вісім прізвищ, зокрема керівник Управління контролю та аудиту МЗС, директор Управління генерального директора Міністерства закордонних справ та заступник директора Міністерства фінансів.

Але головним обвинуваченим є генеральний директор Міністерства закордонних справ Анджей Папєж, службовець від початку 1990-х. Він є провідним співробітником польської дипломатії - він вирішує, хто і на яку посаду займає.

"На практиці, враховуючи слабку позицію міністра закордонних справ Яцека Чапутовича, Папєжа вважають найважливішою людиною польської дипломатії", - йдеться у матеріалі.

Саме Папєж призвів до звільнення Ізидорчика з посольства в Токіо влітку торік. У повідомленні прокуратурі Ізидорчик стверджує, що той робив це неодноразово, порушуючи закон.

"Голова МЗС - це людина, яка насправді не керує цим міністерством, - чим хвалилися навіть деякі чиновники Міністерства закордонних справ, не приховуючи себе", - зазначає експосол.

Ізидорчик каже, що Папєж - "це людина, яка має проблеми з самоконтролем, і людина з надзвичайно презирливим ставленням до закону, він поглиблює системну патологію в Міністерстві закордонних справ".

"Анджей Папєж 24 березня 2019 року при свідках та у громадському місці Японії (Камакура) здійснював непристойну та образливу поведінку стосовно японців, я особисто був свідком цього, про що я офіційно повідомив міністру закордонних справ Чапутовичу у листі від 2 квітня 2019 року, і відповіді по цей день немає", - заявляє експосол.

"Ми відвідали найважливіший храм Камакури з офіційною делегацією. Папєж поводився скандально, коли після входу в храм потрібно було символічно вмитися водою", - каже колишній посол.

У японських храмах синтоїстської релігії після входу до храмових воріт слід очиститися, вимивши руки та прополоскавши рот у відведеному місці.

"Папєж підійшов до чана з водою і почав імітувати, що він промиває геніталії. Він радісно реготав. Люди з Міністерства закордонних справ, які його супроводжували, також чудово провели час. Вони поводилися як учні середньої школи в поїздці. А японці зробили вигляд, що не бачать цього, бо не знали, як реагувати. Як я писав у повідомленні до прокуратури, я повідомив про інцидент главі Міністерства закордонних справ. Реакції немає", - сказав Ізидорчик.

У листі до прокуратури Ізидорчик пише, що Чапутович "ніколи не відповів на жоден лист". Він навіть зазначає: "Міністр закордонних справ Чапутович ніколи не розмовляв зі мною - як послом Польщі в Японії". "Після написання Чапутовичу опису скандалу в храмі Папєж почав мститися мені і призвів до мого звільнення", - аргументує колишній посол.

Ізидорчика вважають людиною колишнього голови Міністерства закордонних справ Вітольда Ващиковського.