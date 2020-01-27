Прокуратура Польши проверяет, следила ли спецслужба за главой партии власти - СМИ

Региональная прокуратура в Кракове проводит расследование относительно вероятной слежки за политиками партии власти PiS ("Право и справедливость") во время правления правительства PO-PSL, в частности якобы касаемо незаконной "разработки" Агентством внутренней безопасности лидера PiS Ярослава Качиньского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost.

Производство было начато в ноябре 2015 года, после появления информации о том, что во время правления PO-PSL ("Гражданской платформы" и "Польской крестьянской партии") Военная контрразведывательная служба незаконно следила за журналистами и политиками оппозиции того времени.

Следователи, как сообщает издание, тогда не работали над нитью ABW, которая появилась гораздо позже, когда Генеральная прокуратура передала дело в Краков. Там материалы инспекции ABW были добавлены к материалам дела.

Речь идет о возможном превышении полномочий работниками спецслужб, в частности Агентства внутренней безопасности, которые в своей работе якобы использовали все - от прослушивания до слежки.

С тех пор в этом деле подозрений еще не выдвигали, прокуроры объясняют это "многогранным производством".

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