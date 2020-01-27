ПАРЄ завалили оскарженнями повноважень нацделегацій – проблеми не тільки в Росії

Національні делегації відразу 9 держав стикнулися із проблемами у підтвердженні повноважень.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Окрім російської делегації, повноваження якої оскаржили за її дії в Україні та Грузії та через обрання депутатів у Криму, не вдалося автоматично затвердити повноваження депутатів ще 8 держав – від Молдови до Португалії.

Найбільше оскаржень надійшло від групи соціалістів. Парламенти 6 держав звинуватили у тому, що у їхніх делегаціях недопредставлені жінки. У більшості випадків йшлося про розбіжність у кілька відсотків між складом парламенту та складом національної делегації. "Але це не питання кількості, а питання принципу", - пояснила у своєму виступі українська депутатка Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ), одна з тих, хто захищав оскарження.

Через це були оскаржені повноваження Швейцарії, Швеції, Португалії, Польщі, Північної Македонії та Сан-Маріно.

Повноваження ще двох делегацій оскаржили через недопредставленість партій. Ці оскарження ініціювали консерватори. Повноваження депутатів від Іспанії оскаржили – через партію VOX, Молдови – через відсутність серед делегатів представників партії Шор.

Це найбільша одночасна кількість оскаржень у історії ПАРЄ.

Причина такої масованої кампанії невідома, але зрозуміло, що це ускладнить роботу над рішеннями щодо Росії.