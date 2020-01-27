ПАСЕ завалили обжалованиями полномочий нацделегаций – проблемы не только в России

Национальные делегации сразу девяти государств столкнулись с проблемами в подтверждении полномочий.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Кроме российской делегации, полномочия которой обжаловали из-за ее действий в Украине и Грузии и избрания депутатов в Крыму, не удалось автоматически утвердить полномочия депутатов еще восьми государств - от Молдовы до Португалии.

Больше всего обжалований поступило от группы социалистов. Парламенты шести государств обвинили в том, что в их делегациях недопредставлены женщины. В большинстве случаев речь шла о расхождении в несколько процентов между составом парламента и составом национальной делегации. "Но это не вопрос количества, а вопрос принципа", - пояснила в своем выступлении украинский депутат Юлия Левочкина (ОПЗЖ), одна из тех, кто защищал обжалования.

Из-за этого были обжалованы полномочия Швейцарии, Швеции, Португалии, Польши, Северной Македонии и Сан-Марино.

Полномочия еще двух делегаций обжаловали из-за недопредставленности партий. Эти обжалования инициировали консерваторы. Полномочия депутатов от Испании обжаловали из-за партии VOX, Молдовы - из-за отсутствия среди делегатов представителей партии "Шор".

Это крупнейшее одновременное количество обжалований в истории ПАСЕ.

Причина такой массированной кампании неизвестна, но ясно, что это усложнит работу над решениями в отношении России.