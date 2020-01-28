Україна запропонувала ЄС перемовини щодо "Зеленої угоди"

Україні слід розробити спільну з Євросоюзом дорожню карту з досягнення цілей європейської "Зеленої угоди".

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі в Брюсселі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань "Зеленої угоди" Франсом Тіммермансом, повідомляє "Європейська правда".

"Ми пропонуємо розпочати діалог щодо розробки та розвитку спільної дорожньої карти в рамках європейської "Зеленої угоди". Ця угода, насправді, про абсолютно прості буденні речі. Про те, щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти", - цитує Гончарука пресслужба уряду.

Він нагадав, що мета Євросоюзу — до 2050 року зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом. ЄС також планує скоротити викиди вуглецю до 2030 року на 50-55%.

"Ми з перших кроків будемо йти разом з ЄС цим шляхом. Україна вже розробляє свій другий національно визначений внесок відповідно до Паризької угоди та пакет законопроєктів щодо національної моделі торгівлі викидами. Ми вже почали наближати українське законодавство до європейських норм", - додав Гончарук.

Також прем’єр-міністр поінформував Єврокомісара про кроки, які здійснює Україна для об’єднання своєї енергосистеми з європейською (електромережі ENTSO-E) до 2023 року.

"Наша амбіція — трансформувати Україну в державу із сильною конкурентною економікою, цифровізованою енергоефективною промисловістю, високорозвиненою інфраструктурою та гідним рівнем життя людей", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, минулого тижня уряд створив міжвідомчу групу, що координуватиме подолання наслідків зміни клімату в рамках "Зеленої угоди".

Як відомо, 28 січня у Брюсселі відбувається Шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватимуть українські реформи, економічну співпрацю, російську агресію та Мінські угоди.