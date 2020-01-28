У Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

У Брюсселі 28 січня відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватимуть українські реформи, економічну співпрацю, російську агресію та Мінські угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", порядок денний засідання розміщений на сайті Ради ЄС.

"Рада розгляне імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та події, пов'язані з суверенітетом та територіальною цілісністю України", - йдеться у повідомленні.

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Це перше засідання з новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії. Рада асоціації проходитиме під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Делегацію ЄС буде очолювати високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. У зустрічі також братиме участь єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

В українському уряді повідомили, що порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму.

Під час засідання сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з ЄС, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

За підсумками засідання о 19:15 за київським відбудеться спільна пресконференція Гончарука та Борреля.

Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого промислового безвізу.

Україна також піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціацію.