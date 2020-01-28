Украина предложила ЕС переговоры по "Зеленому соглашению"

Украине следует разработать совместную с Евросоюзом дорожную карту по достижению целей европейского "Зеленого соглашения".

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи в Брюсселе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам "Зеленой соглашения" Франсом Тиммермансом, сообщает "Европейская правда".

"Мы предлагаем начать диалог по разработке и развитию общей дорожной карты в рамках европейского "Зеленого соглашения". Это соглашение, по сути, о совершенно простых, обыденных вещах. О том, чтобы люди дышали нормальным воздухом без выбросов, использовали чистую питьевую воду, потребляли безопасные продукты", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Он напомнил, что цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым климатически нейтральным континентом. ЕС также планирует сократить выбросы углерода к 2030 году на 50-55%.

"Мы с первых шагов будем идти вместе с ЕС по этому пути. Украина уже разрабатывает свой второй национально определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением и пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Мы уже начали приближать украинское законодательство к европейским нормам", - добавил Гончарук.

Также премьер-министр проинформировал еврокомиссара о шагах, которые осуществляет Украина для объединения своей энергосистемы с европейской (электросети ENTSO-E) до 2023 года.

"Наша амбиция - трансформировать Украину в государство с сильной конкурентной экономикой, диждитализированной энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни людей", - отметил Гончарук.

На прошлой неделе правительство создало межведомственную группу, которая будет координировать преодоления последствий изменения климата в рамках "Зеленого соглашения".

Как известно, 28 января в Брюсселе проходит Шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором обсуждаются украинские реформы, экономическое сотрудничество, российская агрессия и Минские соглашения.