Україна домовилися з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію - Гончарук

У рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС обговорювалося питання оновлення Угоди про асоціацію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив на брифінгу за результатами проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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"Безумовно, ми обговорили з ЄС питання оновлення Угоди про асоціації, а в першу чергу – її торгової частини", - заявив він.

Втім, за словами голови українського уряду, в першу чергу це буде стосуватися "промислового безвізу" - приєднання України до угоди ACAA.

"Ми домовилися про візит оціночної місії, яка прибуде в Україну так швидко, як це тільки можливо",- заявив він.

Разом із тим Олексій Гончарук не згадав про питання перегляду мит або квот на безмитну торгівлю, які планували обговорити у діалозі з ЄС.