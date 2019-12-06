Оновлення Угоди про асоціацію має враховувати інтереси насамперед українців - голова комітету ЄП

Обговорення оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС має враховувати інтереси радше українців, аніж громадян країн ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер.

"Наша ключова мета - наблизити Україну до ЄС настільки близько, наскільки це можливо. Водночас це робиться не для нас, а насамперед для українських громадян", - заявив євродепутат.

За його словами, підтримка України залишиться пріоритетом нинішнього скликання Європарламенту.

Цю заяву Макаллістер зробив за результатами зустрічі із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком у Києві. Коментуючи зустріч, прем'єр назвав два пріоритети співпраці з ЄС в наступному році.

Це отримання "промислового безвізу" з ЄС та початок переговорів про оновлення Угоди про асоціацію, пояснив голова уряду.

"Разом з нашими партнерами ми вивчатимемо всі пункти угоди, щоб зробити її максимально зручною для обох сторін і сприяти максимальному зближенню України з ЄС", - додав він.

Ці питанння сторони обговорять під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 28 січня у Брюсселі.

Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого промислового безвізу.