Кислиця: проєкт рішення ПАРЄ щодо РФ - черговий рівень блюзнірства, якщо не збочення

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав блюзнірством рішення ПАРЄ доручити підготовку проєкту щодо санкцій проти РФ людині, яка готувала підгрунтя для повернення російської делегації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кислиця написав у Twitter.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - написав він.

Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна https://t.co/ZuaLO8PANJ vía @ukrpravda_news — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 29, 2020

Сьогодні у ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення росіянами зобов’язань перед Радою Європи.

Документ підготовлений у моніторинговому комітеті одним з ключових лобістів Росії у ПАРЄ, нідерландським лівим Тіні Коксом. Він пропонує уникнути накладання на РФ будь-яких обмежень та стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, у вівторок у другому турі голосування росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ, попри його антисемітські заяви.

Проєкт Кокса ще може бути змінений у пленарному залі, українська делегація планує подати до нього низку поправок. Примітно, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду. Детальніше в статті "Жорсткість для Польщі, діалог для Росії: ПАРЄ обрала нову країну для критики").