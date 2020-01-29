Кислица: проект решения ПАСЕ по РФ - очередной уровень кощунства, если не извращение

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал кощунством решение ПАСЕ поручить подготовку проекта по санкциям против РФ человеку, готовившему почву для возвращения российской делегации.

Как Сообщает "Европейская правда", об этом Кислица написал в Twitter.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об обжаловании его полномочий - это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение ", - написал он.

Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна https://t.co/ZuaLO8PANJ vía @ukrpravda_news — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 29, 2020

Сегодня в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами обязательств перед Советом Европы.

Документ подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландским левым Тини Коксом. Он предлагает избежать наложения на РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, во вторник во втором туре голосования россиянина Петра Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ, несмотря на его антисемитские заявления.

Проект Кокса еще может быть изменен в пленарном зале, украинская делегация планирует подать ряд поправок к нему. Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства (подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ выбрала новую страну для критики").