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У Болгарії провалився вотум недовіри уряду

Середа, 29 січня 2020, 13:07

Правляча коаліція Болгарії в середу витримала вотум недовіри, ініційований опозицією, яка звинуватила уряд в нездатності захистити навколишнє середовище і гарантувати водопостачання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Парламент у складі 240 членів відхилив цю пропозицію 124 голосами. 102 депутати підтримали вотум недовіри, а дев'ять -  утрималися.

У своїй заяві опозиційна Соціалістична партія нагадало про багатомісячну нестачу води в промисловому місті Перник, яка поставила під загрозу постачання питною водою майже 100 000 людей.

Опозиція також висунула уряду звинувачення в незаконному імпорті відходів, забрудненні повітря промисловими викидами і забрудненні річок.

Це було четверте голосування за довіру до правоцентристського уряду прем'єр-міністра Бойка Борисова, який прийшов до влади в травні 2017 року.

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Болгарія
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