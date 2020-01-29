В Болгарии провалился вотум недоверия правительству

Правящая коалиция Болгарии в среду вынесла вотум недоверия, инициированный оппозицией, которая обвинила правительство в неспособности защитить окружающую среду и гарантировать водоснабжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Парламент в составе 240 членов отклонил это предложение 124 голосами. 102 депутаты поддержали вотум недоверия, а девять - воздержались.

В своем заявлении оппозиционная Социалистическая партия напомнило о многомесячную недостатка воды в промышленном городе Перник, которая поставила под угрозу снабжение питьевой водой почти 100 000 человек.

Оппозиция также выдвинула правительству обвинения в незаконном импорте отходов, загрязнении воздуха промышленными выбросами и загрязнении рек.

Это было четвертое голосование за доверие к правоцентристскому правительству премьер-министра Бойко Борисова, который пришел к власти в мае 2017 года.