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Санкцій не буде: ПАРЄ підтвердила повноваження Росії, додавши зміни щодо Криму

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В Росії поставили для ПАРЄ ультиматум щодо санкцій

Середа, 29 січня 2020, 20:26

Російська делегація припинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи у разі затвердження найменших санкцій проти неї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Голова російської делегації у ПАРЄ Пьотр Толстой попередив інших членів асамблеї про намір РФ знову ініціювати кризу у Раді Європи у разі, якщо будуть затверджені будь-які обмеження повноважень російських депутатів.

Про це він заявив під час дискусії про затвердження або обмеження повноважень делегації РФ. "В разі ухвалення будь-яких санкцій проти Росії, проти нашої делегації – ми будемо змушені піти геть", - запевнив він.

"І знову історія піде по колу, знову організація опиниться у глибокій кризі", - попередив він, закликавши членів ПАРЄ підтвердити повноваження російської делегації у повному обсязі.

Як повідомлялося, раніше генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич розповіла, як російські гроші допомогли в роботі організації та дозволили вийти з кризи, яка була за відсутності представників РФ.

Перед цим у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.

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