В России поставили для ПАСЕ ультиматум о санкциях

Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в случае утверждения малейших санкций против нее.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой предупредил других членов ассамблеи о намерении РФ вновь инициировать кризис в Совете Европы в случае, если будут утверждены любые ограничения полномочий российских депутатов.

Об этом он заявил во время дискуссии об утверждении или ограничении полномочий делегации РФ. "В случае принятия каких-либо санкций против России, против нашей делегации - мы будем вынуждены уйти", - заверил он.

"И снова история пойдет по кругу, снова организация окажется в глубоком кризисе", - предупредил он, призвав членов ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Как сообщалось, ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич рассказала, как российские деньги помогли в работе организации и позволили выйти из кризиса, который был создан в отсутствие представителей РФ.

Перед этим в ПАСЕ официально разрешили работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма.