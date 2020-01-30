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Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 загиблих, 40 поранених

Четвер, 30 січня 2020, 09:50

Російська авіація в ніч на 30 січня завдала удару по лікарні і пекарні на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів в населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних мешканців, 37 отримали поранення.

За даними сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність зростання кількості загиблих.

Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідліба - терористи. Насправді ці люди втікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.

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Сирія
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