Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 загиблих, 40 поранених
Російська авіація в ніч на 30 січня завдала удару по лікарні і пекарні на північному заході Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів в населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних мешканців, 37 отримали поранення.
За даними сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність зростання кількості загиблих.
#UPDATE— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2020
10 KILLED, 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.
Where is the international reaction?
Where are the condemnations?
Where are the sanctions?#PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa
#BREAKING— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2020
THE RUSSIAN AIR FORCE JUST BOMBED THE MAIN HOSPITAL OF ARIHA.#PutinAtWar https://t.co/WJcvtwavAM
Российская #авиация в #ночь на четверг нанесла #удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии#Идлибhttps://t.co/swN93Ju8Ud pic.twitter.com/fMZvoemewf— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 30, 2020
Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.
Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.
"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідліба - терористи. Насправді ці люди втікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.