Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 загиблих, 40 поранених

Російська авіація в ніч на 30 січня завдала удару по лікарні і пекарні на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів в населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних мешканців, 37 отримали поранення.

За даними сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність зростання кількості загиблих.

#UPDATE

10 KILLED, 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.

Where is the international reaction?

Where are the condemnations?

Where are the sanctions?#PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa