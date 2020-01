Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 погибших, 40 раненых

Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 37 получили ранения.

По данным сил гражданской обороны Идлиб ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.

#UPDATE

10 KILLED, 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.

Where is the international reaction?

Where are the condemnations?

Where are the sanctions?#PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa