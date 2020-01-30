Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 погибших, 40 раненых
Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 37 получили ранения.
По данным сил гражданской обороны Идлиб ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.
#UPDATE— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2020
10 KILLED, 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.
Where is the international reaction?
Where are the condemnations?
Where are the sanctions?#PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa
#BREAKING— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2020
THE RUSSIAN AIR FORCE JUST BOMBED THE MAIN HOSPITAL OF ARIHA.#PutinAtWar https://t.co/WJcvtwavAM
Российская #авиация в #ночь на четверг нанесла #удар по больнице и пекарне в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии#Идлибhttps://t.co/swN93Ju8Ud pic.twitter.com/fMZvoemewf— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 30, 2020
Напомним, 28 января Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок вошла в важный город Маараф Аль-Нуман в 40 км от города Идлиб.
После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.
"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бегут от насилия режима Асада", - сказал Эрдоган.