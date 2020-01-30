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Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму

Четвер, 30 січня 2020, 09:54

Канада розширила санкції проти Росії у зв'язку з проведенням нелегітимних виборів в анексованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада вводить санкції щодо шести осіб, причетних до нелегітимних виборів, що відбулися в окупованому Росією Криму. Канада незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - написав міністр в Twitter.

До списку санкцій потрапили шість осіб причетних до проведення незаконних виборів в анексованому Криму.

Раніше ЄС розширив список санкцій проти РФ, додавши в нього сім осіб, а США додали до свого списку вісім осіб і одну компанію.

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Канада санкції
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