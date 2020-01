Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму

Канада розширила санкції проти Росії у зв'язку з проведенням нелегітимних виборів в анексованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада вводить санкції щодо шести осіб, причетних до нелегітимних виборів, що відбулися в окупованому Росією Криму. Канада незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - написав міністр в Twitter.

Canada is imposing sanctions on six individuals involved in the illegitimate elections held in Russian-occupied Crimea. Canada’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering. @VPrystaiko pic.twitter.com/1U06vJe9GS