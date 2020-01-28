Нові санкції ЄС: стало відомо, хто покараний за "вибори" в Криму

Стали відомі імена семи осіб, проти яких ЄС ввів санкції за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

Імена чиновників опублікувало агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, розширення санкцій міністри ЄС підтримали 28 січня.

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У "чорному списку" ЄС опинилися так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв, так званий "голова Ради міністрів Республіки Крим" Юрій Гоцанюк і так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" в 2016-19 роках, сьогодні заступниця голови "Законодавчих зборів Севастополя" Катерина Алтабаєва.

У списку також Л. Бачова, С. Даниленко, К. Перкова та В. Неумов, але їхні "посади" не встановили.

Зазначеним особам заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять. Рішення буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності.

8 вересня в анексованому Криму незаконно провели вибори депутатів до окупаційного "Державної ради Республіки Крим" і "місцевих рад". Євросоюз відразу оголосив, що не визнає "вибори" в окупованому Криму та обраних на цих "виборах" представників.